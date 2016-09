Iz gorečega avtobusa je rešila 20 otrok

Voznica šolskega avtobusa Renita Smith je junakinja hude prometne nesreče, ki se je zgodila v ameriškem Marylandu. Ko je na avtobusu, s katerim je kot vsak dan vozila otroke v osnovno šolo princa Georgea, izbruhnil požar, ni niti malo pomišljala in z njega spravila vseh 20 otrok. Čeprav je vedno bolj gorelo, je celo potem, ko so bili že vsi zunaj, šla še preverit, ali ni koga spregledala.



Požar je izbruhnil na 51. aveniji v mestecu College Park, ko so se otroci vračali iz šole. Po nekaj začetnih postajah je Renita najprej zaslišala požarni alarm, nato se je začel širiti vonj po dimu in zagledala je prve zublje. »Odpela sem varnostni pas, skočila s sedeža in začela reševati moje otročičke,« je povedala. »Sem mama dveh otrok in tudi za šolarje se čutim odgovorno. Morala sem poskrbeti za vsakega od njih, kot bi bila njihova mama. Sicer pa je to moja služba,« je povedala, ko so jo začeli oblegati lokalni in tudi večji mediji.



Priče iz bližnjih hiš so bile šokirane nad tem, kako hitro so se širili plameni. Kar otrpnili so od strahu, le pogumna Renita se je neustrašno borila z zublji. »Ogenj je bil res močan in velik, avtobus je popolnoma zgorel. Če ne bi bilo Renite, bi otroci verjetno zgoreli. Res je pogumna ženska in lahko smo ji hvaležni, da ni tragedije,« je povedal Fazlul Kabir, stanovalec 51. avenije, ki je na kraj požara prihitel med prvimi.



Lisa pa je ena od otrok, ki so bili rešeni iz gorečega avtobusa in je povedala: »Plamenov sploh nisem videla, vohala sem samo dim. Najprej sem začela jokati od strahu, potem pa ni bilo več časa za solze, saj sem morala pomagati mlajšemu bratcu.«



Po zaslugi pogumne šoferke so jo vsi otroci odnesli brez poškodb, Renita pa je ob vseh pohvalah skromno navrgla, da bi od vseh ljudi pričakovala, da bi ravnali enako.