Italijani pico mečejo iz Benetk

V Benetkah so omejili prodajo pic na kos. Foto: Shutterstock

BENETKE – Beneški mestni svet je napovedal boj proti restavracijam s hitro prehrano, kot so kebabi in pice. Župan Luigi Brugnaro želi omejiti delovanje tovrstnih restavracij, ki jih večinoma vodijo azijski migranti in med drugim nedovoljeno prodajajo alkohol.

Mestne oblasti so sprejele odlok, s katerim so prepovedale oziroma omejile odpiranje novih restavracij s hitro prehrano. Prepovedane so nove restavracije, ki prodajajo kebab, medtem ko je število tistih, ki ponujajo pice na kos, omejeno.

Število restavracij s hitro prehrano se je v Benetkah v zadnjih letih v mestu močno povečalo. Migranti v restavracijah med drugim prodajajo alkohol po koncu odpiralnega časa, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Benetke niso edino italijansko mesto, ki poskuša omejiti omenjene restavracije. Toskansko mesto Lucca je prepovedala odpiranje etno restavracij v srednjeveškem centru, s čimer želijo ohraniti »gastronomsko tradicijo in arhitekturo«. Prav tako v Lucci ne smejo odpirati restavracij s hitro prehrano in trgovin s spolnimi pripomočki.

Firence so prav tako uvedle prepoved odpiranja restavracij, kjer strežejo kebab in hitro prehrano pa tudi lokale za prodajo poceni spominkov, minimarkete in internetne kotičke.