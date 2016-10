Iskalna akcija: po uporu izginilo 26 migrantov

MADRID – Španske oblasti iščejo 26 migrantov, ki so po uporu pobegnili iz centra za pridržanje. V uporu je bilo poškodovanih pet policistov.

Okoli 70 tujcev brez dovoljenja za prebivanje je v sredo zvečer pobegnilo iz centra Sangonera la Verde pri Murcii. Eden od tujcev se je pretvarjal, da je bolan, in ko je prispelo reševalno vozilo, je izbruhnil upor, je pojasnila policija.

Migranti so med vstajo policiste obmetavali z gasilnimi aparati in drugimi predmeti, pri čemer so jih pet lažje poškodovali.

26 migrantov, skoraj vsi so Alžirci, še vedno pogrešajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nevladne organizacije se pogosto zgražajo nad razmerami v sedmih centrih za pridržanje za migrante, ki so prenapolnjeni in podobni zaporom. Centri so namenjeni migrantom, ki v Španijo pridejo nezakonito in so v postopku izgona, še poroča AFP.