Irma zahtevala prva življenja

MIAMI – Orkan Irma , ki ga označujejo kot enega najmočnejših v Atlantiku doslej, je na francoskih prekomorskih ozemljih Saint-Martin in Saint-Barthelemy zahteval najmanj dve življenji, dve osebi pa sta huje ranjeni, je sporočila francoska ministrica za prekomorske zadeve Annick Girardin v Parizu.

Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je po kriznem sestanku zaradi orkana zagotovil, da bodo sklad za obnovo po tej vremenski ujmi vzpostavili čim prej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Združeni narodi so medtem opozorili, da bi orkan lahko prizadel kar 37 milijonov ljudi. Sporočili so, da so na karibski otok Barbados, ki ga je nevarni orkan že dosegel, poslali humanitarne delavce ZN, dodatne skupine pa so v pripravljenosti. Tudi na Haitiju so humanitarni delavci ZN pripravljeni priskočiti na pomoč, so dodali.

Orkan Irma najvišje pete stopnje se medtem pomika zahodno proti Portoriku, bojijo se ga tudi v ameriški zvezni državi Florida. Pred prihodom so v več krajih že odredili evakuacije.

