Inšpektor spisal visoko kazen zaradi umazanije

Britanski restavraciji, v kateri strežejo v glavnem steake in druge mesne dobrote, so inšpektorji naprtili plačilo 53.000 evrov kazni, ker so jedi namesto na krožnikih stregli na lesenih deskah. Slednje je, kot je znano, izjemno težko temeljito očistiti in v lesu, poškodovanem z noži, neredko ostanejo bakterije, ki so lahko zdravju nevarne. Dodaten minus, kar se tiče higiene, je, da je lesene deske težko oziroma nemogoče čistiti v pomivalnem stroju, saj topla voda les napihne in ta prej ali slej poči. Restavracija, stoji v britanskem Birminghamu, je opomin glede načina postrežbe prejela že pred meseci, ko jih je inšpektor obiskal prvič.

Vsak, ki je z desk, kakršne smo našli v restavraciji, tvega zastrupitev.

Takrat so jim zabičali, naj deske zamenjajo s čim bolj primernim, a vodstvo ni poslušalo, češ da les odlično dopolnjuje ambient njihove restavracije. Na higieno in nevarnosti so se požvižgali, in ko so jih inšpektorji obiskali še drugič, je sledila visoka kazen. A, roko na srce, težava niso bile le deske, pomanjkljivo higieno so opazili tudi v drugih delih kuhinje in pri osebju. Ti so menda raje, kot da bi si dosledno umivali roke, uporabljali rokavice za enkratno uporabo, prav tako posode niso pogosto pomivali z detergenti, temveč so za to uporabljali zgolj vodo. »Povsem nesprejemljivo je, da tisti, ki jim ljudje zaupajo svoje zdravje in dobrobit, ne skrbijo za nič od tega, ampak ljudi celo spravljajo v nevarnost. Prav vsak, ki hrano uživa z lesenih desk, ki so v takšnem stanju, v kakršnem smo jih našli v tej restavraciji, tvega zastrupitev,« je povedal inšpektor, ki je restavraciji izdal visoko kazen.