Infografika: tako glasuje Amerika - rezultati v živo

Kaj vidimo na zgornjem grafu?

Kandidat za zmago na ameriških predsedniških volitvah potrebuje vsaj 270 elektorskih glasov. Američani predsednika namreč ne volijo direktno: vsaka zvezna država prispeva svoje elektorske glasove, njihov seštevek pa na koncu da zmagovalca volitev. Število elektorjev je odvisno od velikosti oziroma števila prebivalcev posamezne zvezne države, pa tudi njene zgodovinske "teže". V veliki večini držav se vsi elektorski glasovi pripišejo kandidatu, ki je zbral največ glasov (večinski sistem). Le v dveh državah uporabljajo proporcionalno rešitev. To pomeni, da na volitvah lahko zmaga kandidat, ki je zbral manj glasov volivcev od poraženca. Tako je denimo zmagal George Bush mlajši.

Kaj pa, če se elektor ne drži "navodila", za koga mora glasovati? Ja, tudi to je možno in se je že zgodilo, ko so demokratski elektorji na koncu zaupali svoj glas republikancu in obratno. Vendar tako dejanje "izdajalca" še nikoli ni odločilo volitev. V nekaterih zveznih državah elektorjem, ki bi izdali zaupanje volivcev, grozi celo kazenski pregon!

Sledeči zemljevid kaže zmagovalca po zveznih državah: