Indija je postavila  vesoljski rekord

Indijska organizacija za raziskovanje vesolja (ISRO) je v sredo, 15. februarja, s pomočjo nosilne rakete PSLV v vesolje poslala neverjetno število satelitov – kar 104, kar je novi svetovni, pardon, vesoljski rekord. Dozdajšnji rekord si je lastila Rusija, ki jih je junija 2014 s predelano veliko medcelinsko balistično raketo SS 18 (pri Natu znano tudi pod imenom Satan) izstrelila 37. Večina indijskih majhnih satelitov, ki so bili med potovanjem proti vesoljskemu prostoru varno zaščiteni v aerodinamičnem okrovu, je bila velika kot toaster. Pridružili so se jati komercialnih vesoljskih plovil, katerih poglavitni nalogi sta vsakodnevno slikanje površine našega planeta in zbiranje meteoroloških podatkov, s čimer omogočajo še boljše modele napovedovanja vremena.



Sateliti z vsega sveta



Raketa, visoka 44 metrov, je zahtevno pot začela v vesoljskem središču Satiš na obali Bengalskega zaliva. Primarni tovor je bil satelit, namenjen proučevanju okolja in imenovan Cartosat 2D. Gre za 714 kilogramov težak observatorij, ki bo analitikom omogočal dopolnjevanje zemljevidov, načrtovanje mest, podeželske infrastrukture, opazoval pa bo tudi obalo in sledil uporabi vodnih virov.

