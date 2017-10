Incident z maturanti na meji: oče sirskega dijaka besni

ZAGREB, OBREŽJE – Oče 16-letnika, ki so mu slovenski policisti v soboto preprečili izlet v Rim in prestop slovenske meje , Zaid Aboud je besen. Kot poroča hrvaški Jutarnji, pravi, da ne razume, zakaj so mu na slovenskem veleposlaništvu zatrdili, da njegov sin za prečkanje hrvaško-slovenske meje ne potrebuje vizuma.

Spomnimo, v noči s sobote na nedeljo, je na hrvaško-slovensko mejo na Obrežju pripeljal avtobus, na katerem so bili učenci zagrebške klasične gimnazije, ki so bili na poti v Rim. Med njimi je bil tudi dijak sirskih korenin, ki že od leta 2012 z družino živi v Zagrebu in ima hrvaški potni list za tujca. Slovenski policisti dijaku niso dovolili prečkanja meje, zato je moral poklicati očeta, ki je prišel ponj na mejo, sošolci pa so se odpravili proti Rimu.

Zatrdili so mu, da ne potrebuje vizuma

Slovenska policija nam je v odgovoru pojasnila, da bi deček moral za prečkanje meje in vstop v schengensko območje imeti tudi vizum. Dečkov oče pa se zdaj sprašuje, zakaj mu je bilo pred približno tremi tedni, ko je bil na italijanskem veleposlaništvu, rečeno drugače. Pravi, da je na italijanski ambasadi pozanimal o vsem in predal vse potrebne dokumente, čez teden dni pa so mu od tam odgovorili, da vize ne potrebuje.

»Dan po tem, ko mojemu sinu niso dovolili, da prečka slovensko mejo, sem poklical italijansko veleposlaništvu in povedal, kaj se je zgodilo ter zahteval, da mi pojasnijo, kako je do tega prišlo. Niso mogli verjeti, rekli so, da se to po predpisih EU ne sme dogajati, da viza ni potrebna. Poklicali so slovensko veleposlaništvo in zahtevali pojasnilo, a tam so bili prav tako začudeni nad tem,« je dejal Aboud.