Incident na nebu: vpleteni rusko in ameriško vojno letalo

LJUBLJANA – Nad Črnim morjem sta se včeraj srečali rusko in ameriško vojno letalo, javnost obvešča zunanje ministrstvo ZDA (State Department). Poročajo, da sta se letali drugo drugemu približali na samo meter in pol (!), nato pa je ruski avion odletel pred ameriškim.

Američani so Ruse pozvali, naj prenehajo z nevarnim početjem, ki ogroža posadke in bi lahko povzročilo nesreče, ruska agencija RIA pa navaja, da je rusko letalo SU-27 prestreglo ameriško vohunsko letalo, vendar se je je vrnilo v bazo, potem ko je letalo ameriške vojne mornarice spremenilo smer in se oddaljilo od ruskega zračnega prostora.