Igra prestolov v ledenem hotelu

OBOŽEVALCI serije Igra prestolov, ki sanjarijo, da bi, če bi bilo mogoče, obiskali sedem kraljestev, poslej le lahko izvedo, kako je živeti v Westerosu. Zaradi hotela namreč, ki so ga postavili na Finskem, natančneje na Laponskem. HBO Nordic je združil moči s hotelsko verigo Lapland Hotels SnowVillage, skupaj so izdelali hotel iz snega in ledu, in sicer v letovišču Kittilä, 200 kilometrov nad arktičnim krogom, kakih 90 minut od Helsinkov.

V 10 sobah je temperatura 5 stopinj pod ničlo.

Oblikovali so ga profesionalni kiparji iz ledu z vsega sveta, v vsaki sobi je ledena figura, povezana s priljubljeno televizijsko serijo, med drugim replika železnega prestola in tudi beli hodci z obveznimi modrimi očmi. V hotelu je 24 sob, v desetih lahko gostje prenočijo, seveda toplo oblečeni, saj je temperatura 5 stopinj pod ničlo, zaradi česar obiskovalcem priporočajo le eno prenočitev. Za tiste, ki bi vendarle želeli ostati dlje, so na voljo ogrevane brunarice. Toploto v ledenih sobah ohranjajo termo vreče, zjutraj pa gostje dobijo skodelico brusničnega čaja. Pa seveda zajtrk in diplomo, ki jih bo spominjala na pogum, poleg tega so deležni še vodenega ogleda po ledeno-snežni vasi, ki se razteza na 20.000 kvadratnih metrih. Vsak dan je odprta za obiskovalce, tam so kino, cerkev, bar, v katerem vam postrežejo v ledenih kozarcih, pa tudi restavracija z ledenim pohištvom. Vas postavljajo od leta 2000, in sicer iz 20 milijonov kilogramov snega in 350.000 kilogramov ledu, tokrat so del prvič tematsko obarvali. Odprta bo do aprila, ko ste že tam, lahko uživate še v severnem siju pa tudi safariju s snežnimi sanmi.