Igor izvedel, da je žena prostitutka, ko je na TV videl njeno aretacijo

RUSIJA – Rus Igor Alexeev kar ni mogel verjeti svojim očem, ko je na televiziji videl svojo ženo Mario, kako so jo oblečeno v mrežaste nogavice in zapeljiv modrček odpeljali policisti, poroča Daily mirror.

Moški se sedaj na sodišču bori za to, da bi onemogočil ženi, da bi imela stike z njuno 6-letno hčerko. Igor in njegova žena sta bila poročena sedem let, ko je nekega dne slučajno zagledal žensko, ki so jo policisti odpeljali po akciji v bordelu. Njeno ime je nato poiskal na spletu in našel cenik ter usluge, ki jih je ponujala. Oče šestletnice je zato zahteval ločitev od žene in skrbništvo nad otrokom, sedaj pa noče niti, da bi se deklica in njena mama še kdaj videli. Igor je namreč mnenja, da bo deklica zaradi maminega poklica živela v sramoti. Maria pa se z njim ne strinja in pravi, da sam ni moral poskrbeti za svojo družino, zato je bila ona prisiljena poiskati zaposlitev.