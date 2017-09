Hrvati še naprej sanjajo o dogovoru s Slovenijo

Karl Erjavec jasen



»Arbitražna odločba je zelo jasna in ne potrebujemo posebnega dvostranskega dogovora,« je danes po seji vlade v zvezi z navedbami, da Hrvaška oblikuje predlog o dvostranskem sporazumu o meji na podlagi arbitražne odločitve, dejal zunanji minister Karl Erjavec.



Erjavec je sicer pozdravil dejstvo, da se politični vrh na Hrvaškem pogovarja o arbitražni odločbi, saj so ves čas vztrajali, da ta ne obstaja. Očitno so ugotovili, da obstaja, in zato danes politični vrh, je dejal. »To je prvi korak k prepoznanju arbitražne odločbe na strani Hrvaške,« je prepričan Erjavec. Po njegovi oceni je bil signal za Hrvaško trenutek, ko »smo zaustavili pot Hrvaške v Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), saj da se je od takrat retorika spremenila«.