Hrvaški politik šokiral svoj narod: Zamočili smo vse, kar se je zamočiti dalo

»Arbitražna razsodba je za nas zavezujoča, s Slovenijo se moramo dogovoriti,« je prepričan podpredsednik socialnih demokratov Peđa Grbin. Kot je povedal za sobotno izdajo Jutarnjega lista, je po njegovem arbitražna razsodba večinoma v prid Hrvatom. Ob tem dodaja, da je njihova država na diplomatski ravni v tem primeru »zasrala vse, kar se je zasrati dalo.«

Skupno upravljanje Piranskega zaliva?

Z Grbinom pa se zagotovo ne bi strinjal predsednik saborskega odbora za zunanje zadeve in mednarodni tajnik HDZ . Ta je v intervjuju za sobotno izdajo Večernjega lista izpostavil, da meja po Piranskem zalivu ni ustrezna rešitev za Hrvaško. Po njegovem takšne črte sploh ne bi smelo biti, Slovenija in Hrvaška pa bi se morali dogovoriti o skupnem upravljanju zaliva. Znova je izpostavil primer Nizozemske in Nemčije, ki sta po nekaj stoletjih našli rešitev za zaliv Dollart, ne da bi uredili vprašanje meje.

Kovač: V takšni klimi bo dogovor težko najti

Tajnik HDZ je prepričan, da je v takšni klimi težko priti do dogovora o meji. To bo po njegovem mogoče šele po parlamentarnih volitvah v Sloveniji.

Kovač je prepričan tudi, da se Slovenija v arbitražni zgodbi obnaša nenačelno. Kot je pojasnil, je Slovenija ob osamosvojitvi leta 1991 arbitražni komisiji potrdila, da »nima teritorialnih sporov s sosednjimi državami ali z Republiko Hrvaško.«

Želje Evropske komisije ga ne zanimajo

Novinar omenjenega časnika je Kovača povprašal tudi o vlogi Evropske komijsije, saj je ta izrazila željo, da se arbitražna sodba upošteva. »Tudi sam imam lahko razne želje, vendar to še ne pomeni, da je moja želja legitimna ter da mora biti uslišana,« je še cinično poudaril.