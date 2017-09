Hrvaški politični vrh ostro nad Slovenijo

ZAGREB – Hrvaški premier Andrej Plenković je na današnji seji hrvaške vlade pozval Slovenijo, naj opusti politiko izsiljevanja, potem ko je Ljubljana v sredo potrdila, da ne bo podprla hrvaškega članstva v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Slovenijo je pozval, naj ne pošilja signalov na ravni namestnikov stalnih predstavnikov o tem, da je zadržana do hrvaškega članstva v OECD. »Takšne poteze niso predpostavka za reševanje odprtih vprašanj in ustvarjanje dobrih odnosov,« je dejal ob začetku današnje seje hrvaške vlade.

Omenja politiko izsiljevanja

Plenković je poudaril, da politika izsiljevanja »ne pelje nikamor«, kar se je »bilo mogoče prepričati pred nekaj leti«. Plenković je pozval Slovenijo, naj podpre članstvo članice EU Hrvaške v OECD. Menil je, da bi bilo dobro, če bi bili obe državi članici OECD, ter izrazil prepričanje, da bosta državi uredili tudi to vprašanje v dialogu. Ocenil je, da so se po strateškem forumu na Bledu pojavile »majhne napetosti« s Slovenijo, a ponovil, da Hrvaška nasprotuje izvajanju arbitražne sodbe v skladu z jasno odločitvijo hrvaškega parlamenta o izstopu iz arbitražnega postopka. »Vprašanje meje je odprto in smo se pripravljeni o njem dvostransko pogovarjati,« je povedal Plenković. Ponovil je, da diplomatske službe iščejo najboljši datum za obisk slovenskega premirja Mira Cerarja Zagrebu, ker je »edino v dialogu možno reševati odprta vprašanja in gojiti dobrososedske odnose s Slovenijo«.

Predsednica obžaluje

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović pa je danes v Gospiću obžalovala poskus Slovenije, da bi prisilila Hrvaško v uveljavitev arbitražne sodbe z blokado hrvaške pridružitve OECD. Ponovila je, da Hrvaška ne priznava arbitražne sodbe, ker je Slovenija kontaminirala proces, in poudarila, da odločitev in sodba ne moreta temeljiti na »lažeh in goljufijah«. Meni, da morata biti Hrvaška in Slovenija dovolj zreli, da presežeta problem, ki obstaja med njima, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Veleposlanica pa tako

Slovenska veleposlanica na Hrvaškem Smiljana Knez pa je danes, prav tako v Gospiću, ponovila stališče Slovenije, da Hrvaška ne more vstopiti v OECD predvsem zaradi osrednjega kriterija za vse članice Evropske unije – spoštovanja vladavine prava. Knezova je potrdila, da je Slovenija precej pomagala Hrvaški na poti v OECD, a treba je spoštovati kriterije. Izrazila je upanje, da se bo vprašanje OECD uredilo. Poudarila je, da je za Slovenijo vprašanje meje rešeno in da se je treba samo dogovoriti o načinu izvajanja arbitražne sodbe, je poročala Hina.