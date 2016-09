Hrvaški gostinec jih je tako olupil: 2800 evrov za steklenico vina

POLAČE – Nekega večera v prvi polovici julija je petčlanska družba, ki je počitnikovala na 68-metrski jahti Lady Christine, s kapitanom na čelu odšla na večerjo v restavracijo Bourbon v mestu Polače na otoku Mljet, za večerjo v restavraciji tik ob morju v mljetskem narodnem parku pa je plačala 3.556,54 evra. Da, prav ste prebrali. Že res, da so cene na otokih višje, a vseeno se človek zamisli, ko pogleda, kaj so gostje jedli in pili.

Računali brez računa?

Gostje so izbrali domače specialitete – pet porcij dimljene babičine tunine, hobotnice izpod peke, mešane školjke na buzari, junčjo rapsodijo in pijačo. Popili so dve steklenici belega in eno steklenico rdečega vina. Hrana in dve steklenici belega vina so jih olajšali za 750 evrov, toda šele vino Stagnum pelješkega vinarja Frana Miloša, sorte plavac mali, ki je stalo kar 2800 evrov, je temeljito osušilo njihove denarnice.

Slobodna Dalmacija pa med drugim poroča, da je bil poleg nenavadno visoke cene čuden tudi račun. Gostje so dobili papir, na katerem so bili sicer navedeni ime restavracije, operater, delovni čas, naročena hrana in cena posameznih jedi, vendar brez davka in številke računa. Če bi gostje znali hrvaško, bi lahko prebrali, da je na koncu pisalo: »To ni račun. Gre samo za oceno zneska plačila.«

Zdaj hočejo denar nazaj

Ker gostje niso imeli pri sebi dovolj gotovine, je šel kapitan nazaj na ladjo po gotovino. Na koncu so plačali 2000 evrov v gotovini, preostanek pa s plačilno kartico. Naslednji dan, ko so gostje že hoteli zapustiti otok, jim je na uho prišlo, da z računom ni bilo vse v najlepšem redu. Kapitan se je vrnil v restavracijo in od lastnika želel pojasnilo. Steklenica vina, za katero so plačali dva tisočaka, namreč v restavraciji običajno stane 50 evrov!?

Kapitan je bil v pregovarjanju z lastnikom restavracije Vickom Sršenom neuspešen, zato se je obrnil na splitskega odvetnika Hrvoja Alajbega, ki je zahteval vračilo denarja. A lastnik se ne da in pravi, da so gostje pili arhivsko vino iz leta 1993, da je od vinarja Miloša kupil samo sedem takšnih steklenic, v restavraciji pa da so ponosni, da jim je uspelo prodati vino. Ob tem ne more verjeti, da gostje zahtevajo vračilo denarja.

In koliko v resnici stanejo vina vinarja Miloša? Stagnum stane brez davka približno 22, evrov, v restavracijah pa je cena dvakrat višja. Arhivsko vino iz leta 1993, ki mu cena sicer raste z vsakim letom, je trenutno menda vredna slabih 300 evrov. Seveda pa je cena dandanašnji stvar ponudbe in povpraševanja ...