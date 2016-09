Hrvaška: visoka zmaga desnice, poraženec jih že izziva

Andrej Plenković je v kratkem času po prevzemu stranke to pripeljal do zmage z veliko razliko. Foto: Facebook

ZAGREB – Predsednik HDZ Andrej Plenković je po relativni zmagi stranke na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah napovedal, da bodo že danes začeli pogovore o oblikovanju nove hrvaške vlade s potencialnimi partnerji. Kot kandidat za premierja je izpostavil, da bodo sestavili stabilno vlado s programsko in svetovnonazorsko podobnimi strankami. Plenković je v volilnem štabu HDZ v Zagrebu izrazil prepričanje, da bo HDZ v naslednjih štirih letih vodil novo hrvaško vlado. Na današnji seji nacionalnega sveta stranke bodo tako oblikovali stališča za pogovore s potencialnimi partnerji v vladi. Napovedal je, da bo prihodnja hrvaška vlada evropsko usmerjena, ki bo sledila politiki Evropske ljudske stranke (EPP). EPP je močno podpiral HDZ na predčasnih hrvaških parlamentarnih volitvah. Spomnil je, da je bil HDZ pred nekaj mesecev v slabem položaju, a je s svojimi sodelavci vrnil stranko v desno sredino, kar so po njegovi oceni prepoznali tudi volivci. Napovedal je, da bodo posebej skrbeli za mlade, kmete, delavce in upokojence.

Plenković se ni posebej odzval na povolilna nagovora predsednika SDP Zorana Milanovića in predsednika Mosta neodvisnih list Boža Petrova. Milanović je med drugim dejal, da so po objavi končnih izidov nedeljskih volitev na voljo za pogajanja s potencialnimi partnerji za oblikovanje prihodnje hrvaške vlade. Petrov je postavil petdnevni rok, v katerem naj bi njihovi potencialni povolilni partnerji sprejeli pogoje za sodelovanje.

Po preštetih približno 70 odstotkov glasov je nekaj po polnoči HDZ imel 61 poslanskih mandatov, levosredinska Narodna koalicija na čelu s SDP 54 mandatov, Most 12, Živi zid s partnerji osem ter Istrski demokratski sabor (IDS) štiri. Stranka Bandić Milan 365 - Stranka dela in solidarnosti s partnerji je dobila dva poslanska mandata.

V devetem sklicu sabora bo tudi poslanec Hrvaške demokratske zveze Slavonije in Baranje (HDSSB) ter nosilec neodvisne liste v posebni 11. volilni enoti za hrvaško diasporo Željko Glasnović. V posebni 12. volilni enoti so izbrali osem poslancev nacionalnih manjšin.

Za saborsko večino je treba najmanj 76 poslancev v 151-članskem saboru. Predvolilne analize so kazale, da bosta vlado verjetno sestavila HDZ in Most ob podpori nekaterih manjših strank ter vsaj nekaterih od osmih poslancev nacionalnih manjšin.