Hrvaška provokacija? Plenković ribiče pošilja na slovensko stran

UMAG – Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković se je danes v Umagu in Savudriji srečal s hrvaškimi ribiči, ki so se mu potožili zaradi ravnanja slovenske policije po junijski odločbi arbitražnega sodišča o razmejitvi v Piranskem zalivu. Plenković je izjavil, da hrvaška vlada pričakuje »običajno nadaljevanje dosedanjih dejavnosti ribičev«.

Hrvati bi še vedno do sredine Piranskega zaliva

Plenković je novinarjem povedal, da bodo hrvaške institucije znale na ustrezen način zaščititi interese hrvaške države ter običajno poslovanje hrvaških ribičev. Predsednik ceha ribičev hrvaške Istre Robert Momić je po srečanju s Plenkovićem novinarjem izjavil, da hrvaški premier in vlada podpirata stališče ribičev, da je »edina sprejemljiva razmejitev sredi Piranskega zaliva«. Med drugim so povedali, da želijo vedeti, kako naj ravnajo v spornem delu Piranskega zaliva, ker se je po odločbi arbitražnega sodišča o meji med državama spremenil odnos slovenske policije do njih. Pravijo, da so pritiski slovenske policije pri njihovem vsakdanjem delu vse intenzivnejši. Plenković je izrazil upanje, da ne bo incidentov in da bosta s slovenskim kolegom Mirom Cerarjem dosegla dvostranski dogovor na septembrskem srečanju v Zagrebu, je poročala komercialna Nova TV.

Cerar po svoje

Premier Cerar je v pogovoru za Novo TV sredi julija pojasnil, da vprašanje ribolova v Piranskem zalivu ureja Sporazum o maloobmejnem prometu in sodelovanju (Sops). »Treba je upoštevati, da meja na morju poteka nekoliko drugače, kot smo si predstavljali do sedaj. Vendar pa seveda to ne sme biti v škodo ne vaših ne naših ribičev,« je takrat povedal. Kot je dodal, je treba spoštovati dosedanje mednarodne dogovore. »Nihče nam ne more preprečiti, da ne bi Slovenija in Hrvaška nadgradili teh dogovorov, ko gre za režim ribarjenja.«