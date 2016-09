Hrvaška: dopoldne 45.000 volivcev manj

ZAGREB – Predčasnih hrvaških parlamentarnih volitev se je do 11.30 udeležilo 18,86 odstotka od skupaj 3,8 milijona volivcev, je sporočila državna volilna komisija. To je za skoraj tri odstotne točke manj ali približno 45.000 volivcev manj v primerjavi s parlamentarnimi volitvami novembra lani. Današnja udeležba na voliščih do 11.30 je bila približno enaka kot na volitvah leta 2007 ter nekoliko večja kot na volitvah leta 2011, ko so sicer objavili udeležbo do 11. ure. Danes je bilo tudi več volivcev kot decembra 2014 v prvem krogu predsedniških volitev, ko je udeležba dosegla 13,2 odstotka.

Padli premier med prvimi

Državna volilna komisija je tudi sporočila, da niso seznanjeni z morebitnimi nepravilnostmi na katerem izmed skoraj 7000 volišč. Med prvimi je na enem od volišč v Zagrebu svoj glas oddal predsednik hrvaške vlade Tihomir Orešković, ki je sporočil svojemu nasledniku, naj bo pogumen, ker je treba sprejeti težke odločitve in izvajati reforme. Izrazil je upanje, da bo danes na volišča prišlo več državljanov kot novembra lani ter da bodo novo vlado oblikovali čim prej.

Predsednik HDZ in kandidat za premierja Andrej Plenković je po glasovanju v Zagrebu pozval volivce, naj se v čim večjem številu udeležijo današnjih volitev, da bi imeli prihodnji saborski poslanci močnejšo legitimnost. Sporočil je, da ljudje na volitvah lahko določijo smer razvoja države in njeno prihodnost.

Kandidat za premierja levosredinske Narodne koalicije in predsednik SDP Zoran Milanović je prav tako volil v Zagrebu. Novinarjem je povedal, da ni še nikoli bolj sproščeno pričakoval volilnih izidov. Na čelu SDP je od leta 2007, hrvaško vlado je vodil med letoma 2011 in 2015. Dodal je, da je kot predsednik stranke odgovoren, ko zmagujejo, pa tudi, ko ne gre vse po načrtih.

Predsednica države Kolinda Grabar-Kitarović je ob glasovanju v Zagrebu pozvala državljane, naj se v čim večjem številu udeležijo volitev. Pričakuje, da bo Hrvaška dobila vlado, ki bo resnično skrbela za prihodnost države. Želi si, da bi čim prej sestavili novo vlado.

Čakanje do 22. ure

Državna volilna komisija bo ob 17. uri objavila udeležbo do 16.30, prve neuradne izide pa bodo začeli objavljati okoli 22. ure na svoji spletni strani. Ob polnoči jih bodo objavili na novinarski konferenci v saboru.

Po zaprtju volišč ob 19. uri bodo rezultate vzporednih volitev objavile vse tri televizije z nacionalno koncesijo na Hrvaškem.

Na Hrvaškem danes volijo 151 poslancev devetega sklica hrvaškega sabora.