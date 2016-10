Hrvaška dobiva vlado, čez noč velika sprememba

ZAGREB – Poslanci v hrvaškem parlamentu bodo danes razpravljali o programu in sestavi nove vlade, ki jih bo predlagal mandatar in predsednik HDZ Andrej Plenković. Pričakovati je, da bo večina poslancev v saboru podprla novo desnosredinsko vlado HDZ in Mosta neodvisnih list, ki bo imela štiri podpredsednike vlade in 19 ministrstev.

Med ministri tudi malo znana imena

Plenković je v torek zvečer potrdil, da bo danes predstavil program nove vlade, ki je bil tudi volilni program HDZ, a so dodali tudi vsebine, ki so jih predlagali njihovi partnerji iz Mosta in vrst poslancev nacionalnih manjšin. Nekaj manj kot polovica bodočih ministrov bo nadaljevala svoje delo iz prejšnje vlade. Med imeni novih ministrov ni večjih presenečenj, a so nekateri manj znani širši hrvaški javnosti.

Mandatar je povedal, da je nova vlada sestavljena iz izkušenih politikov in profesionalcev iz ministrskih resorjev, ki so večinoma v svojih 40 letih starosti, a je tudi nekaj mlajših, ki jih vidi kot prihodnost hrvaške politike.

Čez noč sprememba

Povedal je, da je bilo 13 kandidatov za ministre izvoljenih v sabor na predčasnih parlamentarnih volitvah 11. septembra ter da je izjemno ponosen, ker bodo imeli tudi štiri ministrice. V dosedanji vladi so bile tri. Po poročanju Jutarnjega lista se je Plenković ponoči odločil, da bo vlada vendarle imela 20 in ne 19 ministrov, minister brez listnice pa bo postal tudi Goran Marić.

Plenković je napovedal, da bo danes vse ministre predstavil v saboru. Pričakuje, da bo njegova vlada nato tudi potrjena. V začetku oktobra je nabral 91 podpisov podpore poslancev za pridobitev mandata za sestavo vlade.

Iz hrvaške vlade so v torek že napovedali, da naj bi že danes izvedli tudi primopredajo poslov med dosedanjim premierjem Tihomirjem Oreškovićem in Plenkovićem.