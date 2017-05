Hostesam ponujajo skupinski seks in 30 evrov, da lulajo pred moškimi

ZAGREB – Hrvaški časopis Global je opravil raziskavo o položaju in delu hostes v državi. Razkrili so, da imajo te pri svojem delu kar nekaj neprijetnih izkušenj. Tako jih je več kot polovica vprašanih na delovnem mestu že doživela verbalno nadlegovanje in še kaj hujšega ...

»Šla sem proti stranišču in srečala starejšega moškega, ki mi je dejal, da mi plača 30 evrov, če bi pred njim lulala. Od takrat ne delam več kot hostesa,«, je povedala študenta Lucija, ki je delala kot hostesa v več nočnih klubih. »Prijel me je za roko, objel in otipaval po zadnjici. Drugi navzoči pa so se le smejali,« je povedala druga, prav tako bivša hostesa.

Študentka Ana pa je razkrila, da so ju s prijateljico v nekem klubu presenetili s povabilom na skupinski seks. Ker nista pristali na ponudbo, sta bili ožigosani kot nesposobni in neprivlačni, dobili pa sta le polovico obljubljenega plačila.