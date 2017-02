Hitlerjev telefon smrti na prodaj

CHESAPEAKE CITY – Osebni telefon nacističnega vodje Adolfa Hitlerja, prek katerega je v zadnjih dveh letih druge svetovne vojne sporočal številne ukaze, so konec tedna prodajali na dražbi.



Telefon je bil izvorno črn, potem so ga prebarvali z rdečo - ta se zdaj lušči in razkriva originalno barvo - in vgravirali Hitlerjevo ime. Našli so ga v berlinskem bunkerju po padcu režima in koncu vojne leta 1945. Slušalko je treba najprej zavrteti za 60 stopinj, preden jo je mogoče dvigniti z vilic, piše v katalogu avkcijske hiše, tako se namreč med vožnjo z avtomobili in vlaki ni zgubila.



Avkcijska hiša Alexander Historical Auctions iz Chesapeake Cityja v ameriški zvezni državi Maryland je ocenila, da je naprava vredna med 200.000 in 300.000 dolarji, draženje pa se je začelo pri 100.000 dolarjih. Poleg telefona so dražili več kot tisoč predmetov iz obdobja tretjega rajha, tudi Siemensov telefon z vgraviranimi simboli nacističnega režima. Telefon so našle ruske sile, ki so vdrle v bunker nacističnega vodje; nekaj dni po predaji Nemčije so ruske sile telefon predale britanskemu brigadnemu generalu siru Ralphu Rayneru, ki si je prišel ogledat bunker. Aparat je odnesel s sabo v Anglijo, podedoval ga je njegov sin in ta ga zdaj prodaja, je povedal Bill Panagopulos iz avkcijske hiše. Dražbena hiša je sporočila, da je telefon, ki ga je Hitler dobil od nacističnih oboroženih sil, verjetno najbolj uničevalsko orožje vseh časov, saj je v smrt poslalo na milijone ljudi. Tako avkcijska hiša kot prodajalec upata, da bo napravo kupil kakšen muzej in jo postavil na ogled, da bi ljudje tako »zares razumeli, kaj lahko s sabo prinese ekstremno fašistično razmišljanje«.