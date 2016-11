Hillary v ofenzivi: Trump ne razume, zakaj ne smemo uporabljati jedrskega orožja

WASHINGTON – Teden pred najbolj nenavadnimi volitvami v zgodovini ZDA, kot lahko slišimo v javnosti, se bitka med Hillary Clinton in Donaldom Trumpom zaostruje. Bitka za vsak glas je v zadnjih dneh začinjena z rastjo podpore Trumpu v anketah – zaradi razkritja, da FBI ponovno preiskuje elektronsko pošto njegove protikandidatke.

Dvojna merila FBI?

Medtem pa Trump in Clintonova nadaljujeta medsebojno obtoževanje. Njen štab je potezo FBI označil za dvojna merila, saj da naj bi ta služba imela tudi informacije o povezanosti Trumpa in Moskve, ki pa jih ne želi objaviti. NBC News je objavil izjave neimenovanih obveščevalnih virov o povezanosti bivšega vodje Trumpove kampanje Paula Manaforta z nizom proruskih politikov in poslovnežev v Ukrajini. Manafort naj bi z njimi sodeloval v nerazjasnjenih okoliščinah, ni pa jasno, ali z namenom rušenja demokratov. Ti so vsekakor besni na direktorja FBI Jamesa Comeyja, ki je pred dnevi razkril, da preiskuje nova elektronska sporočila Hillary Clinton, ki so jih našli na računalniku soproga njene bližnje pomočnice, Anthonyja Weinerja, osramočenega demokrata iz New Yorka, ki je znan po pošiljanju pornografskih posnetkov mladoletnici. Clintonova meni, da je nekoliko neobičajno tik pred volitvami objaviti informacije o preiskavi, ki še traja, šefa FBI pa so njeni obtožili vpletanja v volitve.

Donald Trump. Foto: AP

Trumpovi privrženci so to izkoristili tako, da so dejali, da je ta škandal enak ali vsaj podoben Watergatu, v državah, ki so bolj naklonjene demokratom, pa so organizirali več shodov. Trump je že pred časom rekel, da bo nekatere demokratske države pretvoril v republikanske, med njimi tudi Connecticut, New Jersey in New York, v zadnjem času pa se je osredotočil še na Ohio, Severno Karolino in Florido.

Hillary vrača udarec

Clintonova je v Ohiu povedala, da Trump preveč lahkotno govori o jedrskem orožju, s seboj pa je pripeljala tudi strokovnjaka, ki je dejal, da sam ne bi želel imeti Trumpa za predsednika. »Kandidiram proti človeku, ki ne razume, zakaj ne moremo uporabljati jedrskega orožja,« je povedala. »Rekel je celo, zakaj ga potem delamo. Želi, da bi ga imele Japonska, Južna Koreja, Savdska Arabija – predstavljajte si, da jedrsko orožje izbruhne sredi Bližnjega vzhoda.« Prepričana je, da bi bil Trump precej nepredvidljiv glede morebitne uporabe tega orožja in noče niti pomisliti na to, kaj bi se zgodilo, če orožje pristane v njegovih rokah.

Trump je na to odvrnil, da ona ni primerna za predsednico, saj noče, da bi bila prav ona, ki da je predstavnik korupcije v samem vrhu, vzor njegovemu mladoletnemu sinu ...

Marsikdo je že glasoval

A Clintonova očitno ničesar ne prepušča naključju. Demokrati so se razpršili na vse strani: predsedniška kandidatka je imela govor v treh floridskih mestih, kjer po anketah kaže bolje Trumpu, njen podpredsedniški kandidat Tim Kaine je imel dva shoda v Wisconsinu, aktualni predsednik Barack Obama pa je za Clintonovo lobiral v Ohiu, kjer Trumpu prav tako dobro kaže. Joe Biden, aktualni podpredsednik, je šel v Severno Karolino, Bernie Sanders, ki ga je Clintonova premagala v bitki demokratov, jo je javno podprl v New Hampshiru in Mainu, medtem pa je Bill Clinton prav tako govoril na Floridi. Chelsea Clinton je bila v Koloradu, demokratske shode pa načrtujejo še marsikje po ZDA.

Volivce pozivajo, naj glasujejo čim prej. Svoj glas naj bi tako oddalo že 20 odstotkov upravičencev, veliko tudi v ključnih državah. Na Floridi, v Nevadi in Koloradu naj bi bila izpolnjena že tretjina lističev, odzvalo pa se je več demokratov kot republikancev, poroča Jutarnji list. Svoje pa povedo tudi ankete: večina jih pravi, da je Trump svoj zaostanek zmanjšal, anketa ABC News pa je pokazala, da je celo v prednosti. Tako naj bi zmagoval v Ohiu, podpora pa mu menda raste tudi na Floridi.