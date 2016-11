Hillary Clinton spregovorila v javnosti

WASHINGTON – Po veliki zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah zdaj svet čaka še na prve javne besede poražene demokratke Hillary Clinton.

Ameriški mediji poročajo, da se bo to zgodilo kmalu, prenos dogajanja v živo pa lahko spremljate tukaj in spodaj:

Po zadnjih informacijah naj bi spregovorila ob 16.30 po našem času, a pred mikrofon še ni stopila.

Poročali smo že, da je Clintonova novoizvoljenemu predsedniku že čestitala po telefonu , a pred javnost še ni stopila. Vsi so zato v velikem pričakovanju.

Tiskovno konferenco je sklicala v hotelu New Yorker. Poraza verjetno ni pričakovala, so pa vsi pričakovali, da bo prvi govor imela že ponoči po ameriškem času, a si je očitno premislila. Vodja njene kampanje John Podesta je namesto tega povedal, da izjav do jutra ne bo dajala. Kot poroča CNN, v dvorani še vedno pripravljajo prostor za vse, ki želijo Clintonovo slišati in videti v živo.