Hillary Clinton: Boleče je in bo še dolgo časa

WASHINGTON – Po veliki zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah je svet dočakal še prve javne besede poražene demokratke Hillary Clinton.

Zbrana množica je Clintonovo sprejela z navdušenjem, na odru jo je spremljala družina. »Hvala vsem,« je ponavljala. »Hvala, ker ste tukaj, vse vas imam rada. Sinoči sem Donalda Trumpu čestitala in predlagala, da bi sodelovanja. Upam, da bo uspešen predsednik za vse Američane. Moramo mu dati priložnost,« je začela.

Ena od največjih časti v življenju

Seveda ji je žal, ker ni zmagala z vrednotami, ki si jih deli s podporniki, je pa ponosna na to »čudovito kampanjo, ki je bila ustvarjalna in nabita z energijo. Predstavljate najboljše od Amerike in biti vaša kandidatka je bila ena od največjih časti v mojem življenju.«

Ve, da so njeni podporniki razočarani, saj je sama tudi. »Boleče je in bo še dolgo časa,« je priznala. Njena kampanja nikoli ni temeljila na enem samem človeku, ampak na državi, ki jo vsi skupaj ljubijo in na gradnji Amerike. Narod je globoko razdeljen, je prepričana, rezultat pa je treba sprejeti, pa naj bo kakršen koli.

Zahvalila se je vsem, ki so jo na poti spremljali, tudi aktualnemu predsedniku Baracku Obami in njegovi ženi Michelle.

Za konec je zbrane potolažila z besedami, da najboljši dnevi šele prihajajo. Demokratska kandidatka, ki bi z izvolitvijo postala prva predsednica ZDA, se je obrnila še na deklice, ki jo gledajo, in jih pozvala, »naj nikoli ne dvomijo v to, da so vredne in močne ter da si zaslužijo vse priložnosti in možnosti na svetu«.

Prenos dogajanja v živo pa lahko spremljate tukaj in spodaj:

Tiskovno konferenco je sklicala v hotelu New Yorker. Poraza verjetno ni pričakovala, so pa vsi pričakovali, da bo prvi govor imela že ponoči po ameriškem času, a si je očitno premislila. Vodja njene kampanje John Podesta je namesto tega povedal, da izjav do jutra ne bo dajala.

Senator in podpredsedniški kandidat Clintonove Tim Kaine je še pred njenim nastopom povedal, da sta oba z ženo nanjo zelo ponosna. Ker je velika ustvarjalka zgodovine, ker je toliko dosegla, in, nazadnje, ker ljubi to državo.

Slišal glas, ki ga drugi niso

»Donald Trump je slišal glas, ki ga nihče drug v tej državi ni,« je povedal Paul Ryan, predsednik predstavniškega doma kongresa, ki je še pred Clintonovo stopil pred javnost. Trumpu je čestital za uspeh, se pa zaveda, je treba ozdraviti rane, ki so nastale med kampanjo. »Sedmim Američanom od desetih ni všeč, kam gre naša država,« je še povedal in napovedal čas za enotnost.