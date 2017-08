Grozno! Razkrito, kje so teroristi nameravali udariti

BARCELONA – Po napadu v Barceloni in bližnjem kraju na dan prihaja vse več podrobnosti o načrtih islamskih skrajnežev. Britanski Metro poroča, da so načrtovali s polno cisterno plina zapeljati v eno najbolj obiskanih turističnih znamenitosti, cerkev Sagrado Familio, delo arhitekta Antonia Gaudija. Drugi kombi, poln plina, so nameravali raznesti na znani sprehajalni ulici Rambla (tu so potem izvedli napad s kombijem), tretjega pa v pristanišču. Znano je, da se je na isto noč napad zgodil tudi v kraju Cambrils, nekaj deset kilometrov od Barcelone.

Plin so teroristi skladiščili v hiši v Alcanarju, a je po nesreči prišlo do eksplozije, in to le dan pred hudim napadom v samem srcu Barcelone. Umrlo je več ljudi. Na začetku je policija menila, da gre za naključno eksplozijo, kasneje pa so primere povezali s kombijem smrti, s katerim so umorili 14 ljudi. Policija ugotavlja, da bi bile posledice, če bi se jim načrti uresničili, veliko hujše.

Med drugimi so še razkrili, da so teroristi poskušali najeti večja vozila, taka, kot so jih uporabili v Nici, a niso dobili ustreznih dovoljenj.