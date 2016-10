Grozljivo: nosečo 12-letnico je pripeljal v bolnišnico in se debelo zlagal

Kitajska je v šoku, potem ko je nek moški (40) v bolnišnico pripeljal nosečo 12-letno dekle in jo zdravstvenemu osebju predstavil kot svojo 20-letno ženo, poroča The sun.

»Bilo je očitno, da je le otrok,« je laž takoj spregledal nekdo izmed zdravnikov. Potem, ko so potrdili dekličino identiteto, so poklicali policiste. Ti so 40-letnika nemudoma aretirali.

Izkazalo se je, da je deklica res noseča. Je v tretjem mesecu, s plodom pa naj bi bilo zaenkrat vse v redu.