Grozljivka na letalu: potnik med letom želel odpreti vrata

NEW YORK – Poleti z letali so relativno varni. V zadnjih letih imamo vtis, da nekoliko manj, vendar strokovnjaki pravijo, da se danes ob množici sredstev obveščanja samo več govori o letalskih nesrečah. Ne glede na to pa se včasih zgodi tudi, da za nevarnost poskrbijo potniki. Včasih so pijani, kdaj tudi drogirani.

Na nedavnem letu iz New Yorka v Seattle je bil med potniki tudi Jordan Fragiacomo. Po poročanju New York Posta naj bi 28-letnik poskušal odpreti vrata na letalu družbe Alaska Airline. Pred tem naj bi nepovezano govoril in hotel poljubiti stevardesi. Poleg tega naj bi potnikom jemal pijačo in slušalke. Eden od njih je dejal, da je bilo očitno, da je zaužil neke substance.

Več stevardes in dva pilota, ki nista bila na dolžnosti, so ga komaj zadržali, sledil pa je prisilni pristanek. Policiji je priznal, da je užival GHB, kokain in vzel pomirjevalo. Vse to tri ure pred letom.