Groza v Londonu: najmanj 12 mrtvih, v stolpnici tudi slovenski državljan

LONDON – Stanovanjsko stolpnico Grenfell Tower v središču Londona je ponoči zajel obsežen požar, ki je po zadnjih podatkih policije zahteval najmanj 12 smrtnih žrtev. Število žrtev utegne še narasti, saj številne še pogrešajo. Gasilci so do sedaj iz požara rešili 65 ljudi. Pregledali so tudi že vseh 24 nadstropij stolpnice.

Skoraj 80 ljudi je poiskalo pomoč v bolnišnicah, od tega jih je 18 v kritičnem stanju. Kot je sporočila načelnica londonske gasilske brigade Dany Cotton, je med poškodovanimi tudi več gasilcev, ki pa so utrpeli le lažje poškodbe.

V londonskem požaru slovenski državljan utrpel premoženjsko škodo Na ministrstvu za zunanje zadeve so potrdili, da je v požaru, premoženjsko škodo utrpel tudi slovenski državljan, ki v požaru ni bil poškodovan. Kot so še pojasnili na MZZ, se je slovenski državljan v zvezi s požarom obrnil na slovensko veleposlaništvo v Londonu, ki je z njim v stiku in mu bo nudilo pomoč, če jo bo potreboval.

Kot je poročala POP TV je bil v goreči stolpnici tudi slovenski državljan. Ostal je brez vsega, a je s k sreči z njim vse v redu.

Vzrok požara, ki še ni pogašen, še ni znan. Scotland Yard je sicer sporočil, da so izključili možnost terorizma.

Reševalna akcija bo trajala več dni

Reševalna akcija v stolpnici bo po podatkih policije trajala več dni. »Ostali bomo tu, dokler ne bo delo opravljeno. Načrtujemo ostati celo noč,« je dejala Cottonova.

Načelnik policije Stuart Cundy je sporočil, da v stolpnici verjetno ni več preživelih. "Na žalost ne pričakujemo, da bomo našli še več preživelih," je dejal, vendar ni znal navesti točnega števila pogrešanih.

V 24-nadstropni stolpnici s 120 stanovanji za socialno ogrožene je po navedbah prič zagorelo malo pred 1. uro po krajevnem času (2. uro po srednjeevropskem). V gašenju sodeluje kakih 200 gasilcev s 40 gasilnimi vozili. Eden od stanovalcev iz četrtega nadstropja stolpnice, ki se je z družino uspel rešiti iz goreče zgradbe, je dejal, da je požar izbruhnil v njegovem nadstropju, v stanovanju njegovega soseda, ki mu je eksplodiral hladilnik.

Londonski župan Sadiq Khan je obljubil, da bodo ugotovili, zakaj je zagorelo. »V prihodnjih dneh bo veliko vprašanj o vzrokih te tragedije in Londončanom zagotavljam, da bomo našli vse odgovore,« je tvitnil.

Mediji so poročali o dramatičnih trenutkih med požarom. Po navedbah prič naj se ne bi sprožil požarni alarm. Po pisanju britanskega časnika Daily Mail so se nekateri reševali z izdelavo vrvi iz rjuh, pri reševanju pa so pomagali gasilci, ki so ljudem naročili, naj svetijo s svetilkami, da jih lahko najdejo in spravijo na varno. Po poročanju BBC so priče navajale, da je bilo videti odsev svetilk ali telefonov na vrhnjih nadstropjih.

Ameriška televizija CNN navaja priče, ki pravijo, da so ljudje celo skakali iz zgradbe, da bi se rešili pred ognjem. Nekateri omenjajo tudi starše, ki so iz zgradbe metali svoje otroke, da bi jih rešili.

Britanska premierka Theresa May je sporočila, da je zaradi tragičnega požara užaloščena. Dodala je, da se bo popoldne sešel vladni odbor za izredne razmere, ki bo poskrbel za potrebno pomoč.