Gripa vzela prvo žrtev

KOPRIVNICA – V splošni bolnišnici v hrvaški Koprivnici je umrla 75-letna ženska zaradi virusov gripe, poroča portal epodravina.hr. To je na novinarski konferenci potrdil vodja bolnišnice Mato Devčić.

Smrt kljub vsem ukrepom

Devčić je dejal, da so bili sprejeti vsi možni ukrepi zdravljenja, vendar za ta konkretni primer niso bili uspešni.

V obdobju med 29. decembrom in 9. januarjem so zaradi gripe hospitalizirali 22 ljudi, večinoma v starostni skupini 30–64 let. Devčić je prejšnji teden prepovedal vse obiske, da bi preprečili širjenje bolezni. Prepoved ostaja do nadaljnjega.