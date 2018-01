Gripa na pohodu, na Otoku v zadnjih tednih 48 mrtvih

LONDON – Otok je ohromila gripa, ki so jo Britanci poimenovali avstralska gripa, saj so prav v Avstraliji odkrili prve okužene. Število ljudi, ki so zboleli, iz dneva v dan narašča, umrlo je že 48 ljudi, 23 smrtnih žrtev so zabeležili pretekli teden.

Zemljevid, ki so ga objavili na spletu, kaže, da je stanje najhujše v Belfastu in Plymouthu, kjer so v treh tednih odkrili 54 primerov okužbe.

Zbolelo naj bi kar 46 prebivalcev Škotske na 100 tisoč ljudi. Ministrica za zdravje Shona Robison jih poziva, naj se cepijo, saj naj bi bilo cepivo izjemno učinkovito. »Kljub temu je prezgodaj, da bi govorili o izidih,« je povedala ob tem.