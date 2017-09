Gremo na avtoceste, cestnine so končno nižje

ZAGREB – Cestnine, nad katerimi bdita javni podjetji Hrvatske avtoceste (Hac) in Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ) ter koncesionar Bina-Istra, bodo od polnoči za osebna vozila in motocikle za 10 odstotkov nižje. Cestnine so na Hrvaškem dvignili v času poletne sezone.

Za osebni avtomobil bo treba na avtocesti med Zagrebom in Splitom od prvih nedeljskih minut za cestnino plačati 181 kun (24,5 evra), med Zagrebom in Reko pa 77 kun (9,5 evra). Sezonska podražitev ni veljala za avtobuse in tovorna vozila. Hac in ARZ upravljata 1065 kilometrov avtocest. Med drugim skrbita za avtocesto proti Dalmaciji in Reki, avtocesto med Obrežjem in hrvaško-srbsko mejo, za avtocestno povezavo z Osijekom in za tisto med Zagrebom in mejo z Madžarsko. Kot je poudaril Hac v petkovem sporočilu za javnost, so sezonsko podražitev uveljavili v skladu s smernicami Svetovne banke v okviru poslovnega in finančnega prestrukturiranja podjetij. Dodali so, da se zaradi podražitve ni zmanjšal promet na avtocestah, saj so v prvih osmih mesecih zabeležili za 5,58 odstotka večji promet kot v enakem obdobju lani. Obenem so se prihodki od cestnin povečali za 13,6 odstotka.

Istrski ipsilon

Tudi na avtocestah v hrvaški Istri, ki so bolj znane kot istrski ipsilon, so cestnine sezonsko podražili s 1. junijem, od polnoči pa bodo znova veljale zunajsezonske cene, so potrdili v podjetju Bina-Istra. Večinski lastnik francoski koncesionar Bouygues skrbi za 141 kilometrov avtocest. Koncesionar Avtocesta Zagreb-Macelj (AZM) ni sezonsko spreminjal cen. Večinski delež v tem podjetju ima avstrijski Pyhrn Concession Holding, ki skrbi za 60 kilometrov avtocest med Zagrebom in slovenskim mejnim prehodom Gruškovje.