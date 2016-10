Grele jih bodo napolitanke

Boljša ko bo prodaja napolitank, bolj toplo bo po novem lahko Dunajčanom, ki živijo v bližini tovarne Manner. Ta je namreč razvila poseben postopek, s katerim bo odvečno toploto, ki nastane med proizvodnjo priljubljenih sladkarij, preusmerila v lokalni toplovod in jo dovajala 600 okoliškim gospodinjstvom.



In kako zadeva deluje? Med peko napolitank se v zadnjem delu peči ustvarja vroč zrak, ki se zbira v ceveh, nato ga ventilatorji potisnejo na streho. Tam je nameščena naprava, ki s tem vročim zrakom ogreva vodo. S to vročo vodo potem proizvajajo energijo za celotno proizvodnjo, preostanek pa oddajajo dunajskemu javnemu energetskemu podjetju Wien Energie, ki toploto shranjuje v omrežje za daljinsko ogrevanje. V tem procesu nastane megavat toplotne moči, s katerim se bo vse leto ogrevalo 600 okoliških gospodinjstev.



Infrastrukturo za daljinsko ogrevanje in izmenjevalnik toplote v tovarni Manner je na lastne stroške zgradilo dunajsko javno podjetje Wien Energie. Tako ne bodo zgolj pomagali ljudem, temveč tudi varovali okolje. Po besedah dunajske mestne ministrice za okolje Ulli Sima bodo onesnaževanje zmanjšali za 1000 ton ogljikovega dioksida na leto. Posnemanja vredna praksa, ki pa ni poceni, podjetje Manner je za projekt namenilo 40 milijonov evrov.