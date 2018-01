Grdi zdrs bitcoina. Lastniki bodo razočarani

LONDON – Vrednost kriptovalute bitcoin je danes prvič po 1. decembru upadla pod 10.000 dolarjev, potem ko je bila še 18. decembra vredna več kot 20.000 dolarjev. Malo po 14. uri je bil bitcoin vreden 9807,56 dolarja, kar je 11 odstotkov pod izhodiščem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Analitik pri družbi Oanda trading group Craig Erlam je za AFP pojasnil, da je bila rast bitcoina konec lanskega leta predvsem posledica špekulacij, mnogi vlagatelji pa so že razočarani. Razprodajo številnih kriptovalut, ne samo bitcoinov, je pripisal vse večjim pritiskom po regulaciji trgovanja s kriptovalutami.

Kitajska vlada namerava namreč prepovedati dostop do domačih in tujih spletnih platform za centralizirano trgovanje s kriptovalutami. Oblasti bodo omejile tudi posameznike in podjetja, ki ponujajo storitve za trgovanje.