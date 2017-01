Govori 56 jezikov, razume jih kar 70

Dandanes ni nič posebnega, če kdo govori več jezikov, a vendar je 32-letni Muhamed Mešić prav poseben poliglot. Tekoče se lahko sporazumeva v 56 različnih jezikih, razume pa jih neverjetnih 70. Že ko je odraščal v Tuzli v Bosni in Hercegovini, je bil navdušen nad njimi. Pri petih letih je odkril, da ima izjemen talent za učenje tujih jezikov. Takrat je bil s starši na počitnicah v Grčiji, poslušal je domačina, kako je govoril, in pomen njegovih besed mu je uspelo razbrati iz situacij. »To je bilo prvič, da sem srečal ljudi, ki so govorili v tujem jeziku,« je povedal Mešić. »Na koncu počitnic sem lahko pomagal očetu pri sporazumevanju z lokalnim mehanikom, ki je popravljal naš avto. Starši so bili šokirani.«



To je bil šele začetek njegovega potovanja v svet poliglotstva. Pri devetih letih se je naučil švedščine od švedskih vojakov, ki so bili med državljansko vojno naseljeni v njegovem mestu. Zatem je šel na Madžarsko in se naučil madžarščine. »Moje prvo potovanje po vojni je bilo na Madžarsko. Babica mi je rekla, da se mi ni treba naučiti madžarščine, ker je ne bom potreboval. Ko sem se vrnil domov, ji nisem upal povedati, da sem se je kljub temu naučil.« Pregledali so ga zdravniki in odkrili, da ima aspergerjev sindrom, ki mu omogoča, da se z lahkoto uči tujih jezikov, tudi če se tega sploh ne zaveda. Ob neki priložnosti ga je prijatelj prosil, naj se nauči latvijščine, da bi ga pospremil na poslovno potovanje. V dveh tednih jo je govoril tekoče. To mu je uspelo z uporabo spletne strani youtube, dveh knjig in 43 risank. »Pri 12 letih sem po radiu poslušal oddajo, na kateri je bil predsednik bosanske judovske skupnosti. Poklical sem in ga v živo vprašal, kje bi se lahko naučil vse tri judovske jezike – ladino, jidiš in hebrejščino. Smejal se je in vprašal, ali vse naenkrat. Nato mi je svetoval, naj začnem s hebrejščino. Takrat sem imel dobrega prijatelja, ki je imel videokasete številnih tekmovanj pesmi za Evrovizijo. Tako sem se začel učiti hebrejščine, da sem recitiral skladbe s tekmovanja, še danes jih vse poznam.«



Seveda k obvladovanju tako veliko tujih jezikov spada veliko dela, naj je talent še tako velik. Mešić priznava, da temu posveča ves svoj čas. »Približno 200 dni na leto sem na letalu. Vedno potujem z enega predavanja na drugo, po seminarjih. Ne pritožujem se, zavedam se, da je treba nekaj žrtvovati, če želiš, da ti uspe,« je povedal 32-letni poliglot. »Pomembno je, da imamo v življenju cilj in da trdo delamo, da bi ga dosegli. Rezultati dela pridejo sami.«



Danes govori 56 različnih jezikov, med njimi običajne, kot so angleščina, portugalščina, japonščina ali gruzinščina, lotil pa se je tudi učenja najtežjih, kot je kinjarvanda, ki jo govorijo v Ruandi, ali pa jezikov domorodcev iz Andov. Dobro se zaveda, da je med izbranci, vendar temu ne pripisuje prevelikega pomena. »Slišal sem za moškega, ki zna pozdraviti in se posloviti v 500 jezikih. Obstaja veliko ljudi, ki obvladajo osem jezikov tako kot materinščino, vključujoč znanstvene in tehnične izraze. Jezikov se ne učim, da bi se s tem postavljal, zame je dovolj velika nagrada, da me ljudje razumejo.«