Glave menihov visele z dreves

VATIKAN – Papež Frančišek je sedem francoskih cistercijanskih menihov, ki so v slogi z muslimanskimi domačini živeli v alžirskem samostanu, leta 1996 pa so jih ugrabili in obglavili islamisti, razglasil za mučenike. Tako je odprta pot za njihovo beatifikacijo, razglasitev za blažene, prvi korak proti svetništvu, so sporočili iz Vatikana. Beatifikacija je rezervirana za tri kategorije ljudi: mučenike, tiste, ki so živeli herojsko življenje, in one z očitnim svetniškim slovesom.

Vatikan je obglavljene menihe priznal za mučenike.

Zgodilo se je v noči na 27. marec 1996: menihe so pripadniki uporniške oborožene islamske skupine GIA ugrabili v samostanu v Tibhirinu, okoli 80 kilometrov južno od Alžira; njihove glave so našli dva meseca pozneje, maja, ležale so ob cesti, nekaj jih je viselo z dreves v plastičnih vrečkah.

​

Med letoma 1994 in 1996 je bilo umorjenih 19 duhovnikov, tudi škof Pierre Claverie. Menihi iz Tibhirina – Christian de Cherge, Luc, rojen kot Paul Dochier, Christophe Lebreton, Michel Fleury, Bruno, rojen kot Christian Lemarchand, Celestin Ringeard in Paul Favre-Miville – so bili stari od 45 do 82 let. Vatikan je sporočil, da so bili umorjeni iz sovraštva. Tragedija je navdihnila film iz 2010. Božji možje, v katerem sta igrala Lambert Wilson in Michael Lonsdale, na cannskem filmskem festivalu je francoski režiser Xavier Beauvois tistega leta osvojil veliko nagrado žirije.

No, sveti oče je kot mučenico razglasil tudi Romunko Veronico Antal, ki se je upirala posilstvu leta 1958, pri tem pa so jo večkrat zabodli.