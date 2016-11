Gatke Hitlerjeve ljubice so pridelale pravo bogastvo

LONDON – Na avkciji dražbene hiše Philip Serrell v Malvernu so danes za več kot 3000 evrov prodali vijoličaste spodnjice Eve Braun, nekdanje dolgoletne življenjske sopotnice nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja.

Pričakovali so, da bodo za spodnjice iztržili okoli 400 funtov (450 evrov), na koncu pa so jih prodali za 2900 funtov (3265 evrov), poroča britanski BBC. Svetlo vijoličaste spodnjice so obrobljene s čipko in trakovi ter imajo izvezeni njeni začetnici.

Na dražbi so prodali tudi njeno srebrno škatlico z ogledalom in srebrno držalo, v kateri je še vedno njena živo rdeča šminka. Prodali so tudi zbirko njenih črno-belih fotografij, na katerih je tudi skupaj s Hitlerjem. Zbirko fotografij so prodali za sto funtov. Predmete so prodali zasebnemu zbiralcu iz Velike Britanije. Interes je bil po navedbah dražbene hiše sicer velik predvsem med zasebnimi zbiralci.

Eva Braun je bila dolgoletna spremljevalka Hitlerja. Ob koncu druge svetovne vojne sta se v podzemnem bunkerju sredi Berlina tudi poročila in skupaj izvedla samomor.