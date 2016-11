Gate Eve Braun šle za med

LONDON – Vijolične spodnjice, ki jih je svojčas nosila Eva Braun, bolj znana kot žena nacističnega vodje Adolfa Hitlerja, so na avkciji dražbene hiše Philip Serrell v Malvernu prodali za več kot 3000 evrov!



Eva Braun je bila dolgoletna Hitlerjeva spremljevalka, ob koncu druge svetovne vojne sta se v podzemnem bunkerju sredi Berlina poročila in skupaj naredila samomor. Svetlo vijoličaste spodnjice so obrobljene s čipko in trakovi, na njih sta izvezeni tudi njeni začetnici. Dražbarji so pričakovali, da bodo zanje iztržili okoli 400 funtov (približno 440 evrov), a so jih prodali za 2900 funtov (približno 3200 evrov).



Zanimanje je bilo veliko, je sporočila dražbena hiša in še, da so se za predmete zanimali predvsem zasebni zbiratelji. Sophie Jones iz avkcijske hiše je povedala, da je dražila množica ljudi. »Večinoma gre za takšne, ki se zanimajo za to obdobje zgodovine. Mislim, da so bili bolj zbiratelji kot trgovci,« je dejala in še, da so imeli številni predmeti certifikat, da so avtentični, tudi spodnjice.



Predmete je kupil zasebni zbiratelj iz Velike Britanije. No, poleg gat so dražili še zlat prstan pa srebrno škatlico z ogledalom in srebrno držalo, v katerem je še vedno živo rdeča šminka, ki jo je rada uporabljala Eva Braun. Zlati prstan z opalom, ki ga obkroža šest rubinov, so prodali za 1250 funtov (1380 evrov), srebrno držalo za šminko z njenima inicialkama pa za 360 funtov (okoli 400 evrov). Za sto funtov (110 evrov) so prodali tudi zbirko njenih črno-belih fotografij, na nekaterih je s Hitlerjem. Stvari je našel ameriški vojak v opuščenem bunkerju v hotelu Platterhof blizu Hitlerjevega Orlovega gnezda v bavarskih Alpah in jih kot spominek vzel s sabo v ZDA. Pred dražbo so dvakrat zamenjale lastnika.