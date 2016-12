Ganljivo: po smrti nogometašev v letalski nesreči bodo storili to

RIO DE JANEIRO – Po letalski nesreči brazilskega kluba Chapecoense sta državni reprezentanci Brazilije in Kolumbije sporočili, da bosta zaigrali dobrodelno tekmo za svojce žrtev. Tekma bo 25. januarja 2017 na stadionu Nilton Santos v Riu de Janeiru. Prihodke od prodanih vstopnic bosta reprezentanci namenili svojcem žrtev.

Brazilski nogometni klub Chapecoense, ki je v letalski nesreči izgubil večino svojih članov, bo sicer prvo tekmo po tragediji odigral 29. januarja. Klub ima zaenkrat devet igralcev in novega trenerja Vagnerja Mancinija.

V nesreči letala, ki je bilo na poti na finale južnoameriškega pokala proti Medellinu, je med 71 ljudmi umrlo sedem članov posadke, 21 novinarjev in 19 nogometašev kluba Chapecoense Real. Preživeli so trije nogometaši, brazilski novinar in dva člana posadke.