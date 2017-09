Ganljivo: babica ponuja stanovanje zastonj, ima le eno prošnjo

BEOGRAD – Najemnine ob začetku novega študijskega leta niso majhen zalogaj za študente in gredo do neba. Neka babica v Srbiji se je zato odločila, da bo po svoje pomagala. V najem ponuja 150 kvadratno stanovanje. In to popolnoma zastonj. Seveda ob pogoju. Stanovanje nudi izključno študentki, ki bi z njo živela kot njena vnukinja, je poročal Blic.

150 kvadratov, terasa, klima, kamin, internet in parkirišče

Gospa je nedavno preživela infarkt in izgubila ljubljenega človeka, zato išče mlado dekle, ki bi z njo živelo v samem središču srbske prestolnice. 150 kvadratov, terasa, klima, kamin, internet in parkirišče: vse to v zameno za ljubezen.