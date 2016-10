FOTO: Zgradbe porušene, številni ljudje poškodovani

RIM – Potres, ki je zjutraj z magnitudo 6,5 stresel osrednjo Italijo, ni zahteval smrtnih žrtev, je bilo pa poškodovanih več deset ljudi, je sporočila italijanska civilna zaščita.

»Do zdaj nimamo podatkov o smrtnih žrtvah,« je na novinarski konferenci povedal vodja civilne zaščite Fabrizio Curcio, ki je dodal, da so številni ljudje poškodovani. Številne ceste so zaprte, je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Porušilo se je več zgradb

Nov močan potres je osrednjo Italijo stresel davi ob 7.40. Žarišče je bilo jugovzhodno od mesta Perugia 10 kilometrov pod površjem Zemlje. Čutiti ga je bilo tudi v Sloveniji. Sledilo je več popotresnih sunkov.

Zaradi potresa, ki je trajal več sekund, se je v regiji Marke zrušilo več stavb, ki so bile poškodovane v sredinih močnejših potresih. Ljudje so v paniki stekli na ulice. O veliki škodi med drugim poročajo iz mesta Norcia blizu žarišča potresa, kjer sta poškodovani tudi zgodovinska bazilika svetega Benedikta in mestna hiša. V italijanski pokrajini Rieti so tamkajšnje cerkvene oblasti po potresu preventivno zaprle vse cerkve, dokler ne bodo strokovnjaki preverili, v kakšnem stanju so. V Rimu pa so po potresu zaprli dve progi podzemne železnice.