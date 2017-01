FOTO: Zgoraj brez ga je zgrabila za mednožje

MADRID – Goloprsa aktivistka iz feministične skupine Femen je v torek povzročila preplah v Madridu, saj se ji je uspelo približati Donaldu Trumpu oziroma njegovi voščeni lutki in jo zgrabiti za mednožje. Lutka je zadnja pridobitev madridskega muzeja voščenih lutk, katerega predstavniki nad protestno akcijo niso bili navdušeni.

»Zgrabite patriarhijo za ja***,« je v angleščini in španščini med slovesnim odkritjem Trumpove lutke zakričala ženska, se stvaritvi približala in jo zgrabila za mednožje. Uslužbencem muzeja je bilo ob akciji vidno nerodno, ženski pa so skušali z jopičem zakriti prsi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Aktivistka se je na kratko stepla s starejšim moškim, ki jo je skušal odstraniti, nato pa so jo stran pospremili varnostniki. Slovesno odkritje lutke človeka, ki je znan po seksističnih izjavah in tudi hvaljenju s tem, da je ženske grabil za mednožje, je potekalo na rdeči preprogi pred vhodom v muzej v Madridu.

Ženska, katere identitete niso razkrili, je članica skupine Femen, gibanja, ki je vzniknilo v Ukrajini. Njegove pripadnice protestne akcije vedno izvajajo zgoraj brez.