FOTO: Že pet dni brez elektrike, mnogi ostali brez hiš

SAN JUAN – Potem ko je Portoriko, državo s 3,4 milijona prebivalcev, prizadel orkan Maria , že peti dan nimajo elektrike. Še vedno je v strahu kakšnih 70.000 prebivalcev na skrajnem severozahodu, kjer obstaja nevarnost dodatnih poplav zaradi podrtega jezu.

Sicer pa so posnetki prav grozljivi, od lesenih hiš ni ostalo praktično nič, čolni in ladje so uničeni, drevesa ležijo na cestah …