FOTO: Že čez sedem let naj bi zavzeli Mars

Vesoljska družba SpaceX bo prihodnje leto začela graditi vesoljsko ladjo, ki bi lahko vodila do prvega pristanka človeka na Marsu leta 2024. Lani je Elon Musk prvič govoril o dolgoročnih načrtih, ki bi vodili v kolonizacijo Marsa, zgodbo je ponovil na najnovejšem kongresu Mednarodne astronavtične federacije v Adelajdi. Prikazal je spremenjeno in nadgrajeno arhitekturo, ki zadeva eno samo in občutno manjšo vesoljsko ladjo, kar bi omogočalo cenejši in dostopnejši program. Z manjšo ladjo naj bi izpeljali vse prvotne zamisli, vse pa je odvisno od finančnega doprinosa raket vrste falcon 9, nove falcon heavy, ki naj bi poletela že pred leti, a se izstrelitev kar naprej odmika, in nove vesoljske ladje za človeške posadke, Dragona V2.

Musk poudarja, da naj bi imela njegova družba v bodoče en sam vesoljski prevozni sistem in eno vesoljsko ladjo, ki bo nadomestila zdajšnje. Nova raketa je znana kot BFR, poganjalo jo bo 31 raketnih motorjev vrste raptor, ki za gorivo uporabljajo utekočinjeni metan, za oksidator pa utekočinjeni kisik.

Pri poletih na Mars se bo gorivo izdelovalo s pomočjo robotskih rafinerij na površini planeta.

Sprednji del rakete bi sestavljal tovorni prostor, visok osem nadstropij; bil bi skladišče za velike tovore, namenjene velikim satelitom, tovore proti Luni ali Marsu ali prostor za sto potnikov, ki bi imeli na voljo več prostora, kot ga imajo zdaj na airbusu A380. Raketa bi bila sposobna pristati na Luni, z nje vzleteti in se vrniti na Zemljo, pred tem poletom bi bilo treba v Zemljini orbiti opraviti dodatno črpanje goriva. Pri poletih na Mars se bo gorivo izdelovalo s pomočjo robotskih rafinerij na površini planeta iz tega, kar je na Marsu, glavna surovina sta vodni led in ogljikov dioksid v tamkajšnji atmosferi.

Obstaja celo pobuda, da bi to veliko raketo uporabljali za tuzemski transport; balistični polet od New Yorka do Šanghaja bi trajal pol ure, strošek poleta bi bil primerljiv strošku ekonomske vozovnice običajne letalske družbe. Musk upa, da bosta prvi dve nepilotirani raketi BFR do Marsa poleteli že v letu 2022, v prihodnjih dveh letih pa bi bilo poletov več, kar štirje: dva bi imela na krovu prve posadke astronavtov.

Izdelavo sistema in orodij za glavne rezervoarje raket so že začeli; prvo naj bi začeli graditi v šestih mesecih, prvič naj bi poletela čez pet let, pravi Musk. Ko bo na Marsu šest vesoljskih ladij in dovolj tovora, se bo lahko začela izgradnja tovarne raketnega goriva. Dolgoročni cilj je stalno oporišče na rdečem planetu in celo kolonizacija. S tem bi postala naša civilizacija večplanetarna.



Zahteven program Vizija je med nekaterimi vesoljskimi strokovnjaki deležna posmeha, prepričani so, da ta vesoljski program ni le zelo zahteven, ampak tudi izjemno drag. A Elon Musk je prepričan, da je njegova družba SpaceX to sposobna narediti. Financirali bi se s prihodki izstreljevanja umetnih satelitov, servisiranja in oskrbovanja Mednarodne vesoljske postaje in drugih virov.