FOTO: Zaradi Rusov odletel iz Trumpove posadke

WASHINGTON – Bela hiša je danes sporočila, da je s položaja svetovalca ameriškega predsednika Donalda Trumpa za nacionalno varnost odstopil general Michael Flynn zaradi stikov z ruskim veleposlanikom, še preden je Trump nastopil položaj. V odstopni izjavi je Flynn priznal, da je še pred inavguracijo Trumpa »bodočega podpredsednika ZDA in druge seznanil z nepopolnimi informacijami glede svojih telefonskih pogovorov z ruskim veleposlanikom«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na položaj je Trump začasno imenoval upokojenega generala Josepha Kellogga, so sporočili iz Bele hiše.

Ne spomni se

Flynn je sprva zanikal, da bi z ruskim veleposlanikom Sergejem Kisljakom decembra lani govorila tudi o ameriških sankcijah proti Rusiji. To je zagotovil tudi podpredsedniku ZDA Mikeu Penceu, ki je to ponovil, ko je upokojenega generala javno zagovarjal na televiziji.

Nato je Flynn povedal, da se je morda celo res pogovarjal o sankcijah, ampak se tega ne spomni. Če je res Rusiji obljubil konec sankcij ali se o tem le pogajal, je prekršil zakon iz daljnega leta 1799, ki navadnim državljanom prepoveduje pogajanja s tujo silo v sporu z ZDA.

Dovzeten za rusko izsiljevanje

Trump je v petek novinarjem zatrdil, da ne ve, o čem ga sprašujejo, in da bo zadevo preveril. Njegov svetovalec Stephen Miller pa je v nedeljo, medtem ko je na različnih televizijah zagovarjal Trumpove politike in odločitve, glede Flynna dejal, da ne more v Trumpovem imenu povedati, ali mu predsednik še zaupa ali ne.

Ameriški mediji so sicer poročali, da je ameriško pravosodno ministrstvo opozorilo Belo hišo na Flynnove stike in na to, da bi lahko bil dovzeten za rusko izsiljevanje. Visoki demokratski predstavniki so pozivali k odstavitvi Flynna.