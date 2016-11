FOTO in VIDEO: Vremenu se meša: nekje pod vodo, drugje zasuti s snegom

LJUBLJANA – Nad morbidnimi vremenskimi razmerami že nekaj dni tarnamo po vsej Sloveniji, v Italiji pa imajo s padavinami očitno še hujše težave.

Gladina reke Pad se je nevarno dvignila, na severu Italije hude poplave še vedno povzročajo težave. V delih dežel Ligurija in Piemont so že v četrtek razglasili najvišjo, rdečo stopnjo nevarnosti. V bližini Torina pogrešajo moškega, ki naj bi padel v naraslo reko, iskalna akcija še vedno poteka, je danes sporočila italijanska policija. Do zdaj je moralo svoje domove zapustiti že več sto ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V okolici italijanskega Sestriera pa je prebivalce presenetilo obilno sneženje.

Napoved za Slovenijo

Popoldne bo oblačno, dež se bo iznad zahodne polovice Slovenije širil proti vzhodu, piše Arso. V Prekmurju in delno na Štajerskem bo ostalo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 16 stopinj C. Jutri bo oblačno. Dež bo dopoldne postopno ponehal, le ponekod na jugozahodu bodo popoldne nastale posamezne plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala. V nedeljo bo pretežno oblačno in večinoma suho. Po nižinah bo precej megle ali nizke oblačnosti.