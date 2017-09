FOTO in VIDEO: V vojaškem skladišču eksplozije na pet minut

KIJEV – Vojaško skladišče na vzhodu Ukrajine je zajel obsežen požar, s katerim se bori 1200 gasilcev. Zaradi požara so evakuirali 30.000 prebivalcev v krogu pet kilometrov od skladišča v kraju Vinica. V krogu 50 kilometrov so prepovedali polete, območje je zaprto tudi za cestni in železniški promet.

O smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo, naj bi bila pa dva človeka lažje poškodovana.

Foto: AP

V skladišču vsakih pet do deset minut odjekne eksplozija

Prebivalka, bližnjega mesta je povedala, da so okoliški prebivalci zaradi eksplozij utrpeli veliko gmotno škodo. Kot piše na spletni strani oblasti Viniške regije, je požar izbruhnil v času velike protiteroristične vojaške vaje na območju. Ali sta dogodka povezana, ni jasno. Ukrajinsko vojaško tožilstvo primer preiskuje. Za zdaj domneva, da je požar posledica sabotaže.

V skladišču v Vinici je shranjenih okoli 188.000 ton streliva, med drugim tudi rakete za raketomete. Po besedah tiskovnega predstavnika generalštaba ukrajinske vojske gre za eno največjih skladišč orožja v državi.