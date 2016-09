FOTO in VIDEO: V mrzli vodi več kot 500 nagcev

Obalo Druridgea v grofiji Northumberland na severu Anglije so nekaj dni po jesenskem enakonočju ob pol šestih zjutraj preplavili nagci. Slečena množica se je zagnala naravnost v Severno morje, katerega temperature se trenutno gibljejo okoli 13 stopinj Celzija. V mrzlo vodo jih je skočilo skoraj 500, vse pa je gnal dober namen.



Tradicionalna humanitarna akcija je bila tudi letos namenjena zbiranju denarja za dobrodelno organizacijo MIND. Ta se zavzema za pravice ljudi z duševnimi težavami, njihovo geslo pa se glasi: »Ne bomo odnehali, dokler ne bo vsak človek z duševnimi težavami deležen podpore in spoštovanja.« Akcija se je odvrtela že peto leto zapovrstjo, udeležba pa je, pravijo organizatorji, vsako leto bolj množična. »Letos je bila akcija dobra in zares velika. Hočem reči, da smo zbrali veliko denarja,« je povedala organizatorka dogodka Jax Higginson.



Vsako leto jih je več



Med nagci, ki so poskakali v Severno morje za dober namen, so bili ljudje vseh starosti, nekoliko več pa je bilo žensk. Kot je povedala organizatorka, se mnogi redno vračajo na dogodek in so že postali nekakšna družina. »Ljudje enkrat pridejo, nato pa se iz leta v leto vračajo. Vsako leto nas je več – naslednjič pripeljejo s seboj prijatelje,« je zadovoljna Higginsonova.



»Lani mi ni bilo do tega, da bi se potopila v vodo, to ni nekaj, za kar bi si mislila, da bom v tem lahko uživala. A mi je zdaj uspelo in mi je bilo noro všeč, zelo pomirjajoče je in osvobajajoče,« je povedala ena od kopalk Ellen Headingly.



Kopalci, ki skačejo v morje za dober namen in da bi proslavili prihod jeseni, so za avanturo v ledeni vodi letos odšteli po 12 funtov (okoli 13 evrov). Ves denar gre v humanitarne namene. Organizaciji MIND so od leta 2012 donirali že več kot 13.800 evrov.



Z najbolj množičnim golim kopanjem na svetu se sicer lahko pohvalijo Avstralci. V Perthu se je marca 2015 na plaži South Beach v morje zakadilo 786 ljudi, ki so želeli opozoriti, da je vsako telo lepo.