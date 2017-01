WASHINGTON, LONDON, PARIZ – Več sto tisoč ljudi se je danes v Washingtonu zbralo na pohodu milijona žensk, na katerem večinoma ženske izražajo nasprotovanje novemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu zaradi njegovih stališč do žensk in drugih skupin. Več deset tisoč ljudi po svetu se jim je na protestih pridružilo po vsem svetu.

Organizatorji v Washingtonu pričakujejo med 200.000 do 500.000 predvsem udeleženk na pohodu žensk, s katerem izražajo podporo pravicam žensk ter protestirajo proti nasilju, rasizmu, homofobiji in verski nestrpnosti.

Pohod se je v ameriški prestolnici začel z govori v bližini Kapitola, kjer je Trump v petek prisegel kot 45. ameriški predsednik, sledil bo pohod skozi središče ameriške prestolnice.

Feministična pisateljica in pionirka feminističnega gibanja v ZDA, 82-letna Gloria Steinem je v govoru izpostavila starostno in drugo raznolikost udeležencev. »To je izliv energije in resnične demokracije, ki je v svojem dolgem življenju še nisem videla,« je dejala zbranim pri travniku National Mall.

Trumpov inavguracijski govor je kritizirala z besedami, da je pokazal njegove značajske pomanjkljivosti, med drugim tudi to, da ne razlikuje med domišljijo in resničnostjo.

Pred začetkom pohoda bodo množico med drugimi nagovorili tudi aktivistka za državljanske pravice Angela Davis, pevki Katy Perry in Cher, režiser Michael Moore ter igralki Ashley Judd in Scarlett Johansson.

Steinemova je še povedala, da po vsem svetu poteka več sto pohodov žensk, med drugim vsaj po eden v vsaki ameriški zvezni državi in na vseh kontinentih.

Številne udeleženke, ki so ulice Washingtona s svojimi kapami spremenile v rožnati val, nosijo transparente z napisi »drži svoje male roke stran od mene« ali »dvigni se, ljubi, upri se«. Po spletu je zaokrožila tudi fotografija, kako se polno letalo žensk z rožnatimi kapami pripravlja na polet proti Washingtonu. »Tako je videti upanje,« je avtorica fotografije pripisala pod objavo.

Globalni pohod žensk se je začel v Avstraliji in na Novi Zelandiji, kjer se je zbralo več tisoč ljudi, samo v Sydneyju 10.000.

Več deset tisoč se jih je zbralo v Londonu, Parizu in drugih mestih po svetu, kjer so pozivali, naj se »znebijo Trumpa«. V Londonu so večinoma ženske, pa tudi moški in otroci, napolnili Trafalgar Square. Po ocenah organizatorjev se je zbralo 100.000 ljudi, česar pa ni moč neodvisno preveriti, saj policija ni še podala ocene.

V Parizu se zbralo okoli 2000 ljudi blizu Eifflovega stolpa z napisi Svoboda, enakost, sestrstvo.

Na protestih v Barceloni, Rimu, Amsterdamu in Ženevi so bili kritični predvsem do Trumpovih ponižujočih izjav do žensk. V Budimpešti se je zbralo okoli 400 ljudi, proteste so pripravili tudi v Pragi.

V Berlinu se je pred ameriškim veleposlaništvom zbralo več sto ljudi. »Brez sovraštva, brez strahu, imigranti ste tu dobrodošli,« so med drugim vzklikali. O protestih so poročali iz več mest po Nemčiji, največji je v Frankfurtu, kjer se je zbralo več kot 2000 ljudi.

Po navedbah dpa bodo pohod v Washingtonu spremljali pohodi v 673 drugih mestih po ZDA in drugod po svetu. Po vsem svetu naj bi v podporo ženskim in drugim pravicam protestiralo skupno dva milijona ljudi.

Protest so načrtovali tudi v Ljubljani, a organizatorji niso pravočasno dobili dovoljenja.