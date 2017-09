FOTO in VIDEO: Toča pustošila ob morju, vrtinčast veter lomil drevesa

Dež prekinil tekmo Na stadionu Maksimir v Zagrebu so zaradi naliva in poplavljene travnate površine morali celo prekiniti kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo med Hrvaško in ekipo Kosova. Tekmo so igrali 20 minut, rezultat je bil 0 : 0. Po 10 minutah so se vrnili na igrišče, a je sodnik nadaljevanje odpovedal.