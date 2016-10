FOTO in VIDEO: Tla se ne nehajo tresti: Arquate ni več, kraj je uničen

RIM – Po jutranjem močnem potresu, ki je stresel osrednjo Italijo, so na območju zabeležili številne popotresne sunke. Med njimi je bil najmočnejši sunek ob 14.34 z magnitudo 4,5, ki je imel žarišče med mestom Norcia in krajem Castelangelo su Nera, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Močan popotresni sunek je med prebivalstvom sprožil paniko. Mestno središče Norcie so izpraznili, saj po navedbah civilne zaščite obstaja velika nevarnost zrušenja stavb. Številni sicer niso hoteli zapustiti domov.

Heartbreaking. Landmark Basilica of St Benedict before and after the earthquake this morning. #norcia #terremoto pic.twitter.com/Hn3fa3s5rx